Mediterraneo orientale: Cavusoglu, la Turchia non esiterà a fare il necessario

- La Turchia vuole risolvere la disputa con la Grecia tramite il dialogo e la diplomazia, ma non esiterà a fare il necessario in caso di ulteriore escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo tedesco Heiko Maas. Il ministro degli Esteri di Berlino si è recato oggi in Turchia, dopo essere stato questa mattina in Grecia per colloqui con l'omologo Nikos Dendias e il premier Kyriakos Mitsotakis. "Non permetteremo alla Grecia di definire il diritto internazionale", ha affermato Cavusoglu. Il ministro degli Esteri turco ha ribadito che le responsabilità per le tensioni sono da imputare alla parte greca e ha invitato Atene a "non mettersi a rischio".(Res)