Iran: presidenza Consiglio sicurezza Onu respinge richiesta Usa di imporre sanzioni contro Teheran

- L’Indonesia, attuale presidente di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "non è nella posizione di intraprendere ulteriori azioni nei confronti dell’Iran” a causa del mancato consenso tra i 15 membri dell’organismo Onu. Lo ha dichiarato Dian Triansyah Djani, rappresentante permanente dell’Indonesia presso l’Onu. La dichiarazione giunge dopo che lo scorso 21 agosto, 13 su 15 membri del Consiglio di sicurezza hanno espresso la loro opposizione alla richiesta degli Stati Uniti di imporre sanzioni internazionali nei confronti dell’Iran con una serie di lettere formali. Le lettere dei membri del Consiglio di sicurezza sono state tutte emesse nelle 24 ore successive al discorso del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, alle Nazioni Unite per dichiarare l'Iran inadempiente rispetto all’accordo sul nucleare iraniano firmato a Vienna nel luglio 2015. Gli Stati Uniti sostengono di poter innescare il processo noto come “snapback” che ripristinerebbe tutte le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran. Lo "snapback" era stato previsto nell'accordo nucleare del 2015, nel caso in cui l'Iran avesse dimostrato di violare l'accordo, in base al quale riceveva miliardi di dollari di sgravio delle sanzioni in cambio di una riduzione del suo programma nucleare. Le pressioni degli Stati Uniti, che hanno reimposto sanzioni economiche contro l’Iran a partire dal maggio 2018, hanno dato il via ad una campagna di pressioni sugli Stati membri del Consiglio di sicurezza Onu per la reimposizione delle sanzioni dopo che lo scorso 14 agosto il Consiglio di sicurezza ha respinto la risoluzione statunitense che prevedeva l’estensione dell’embargo sulla vendita di armi all’Iran in scadenza ad ottobre.(Nys)