Libia: Unsmil condanna blocco elezioni per rinnovo consiglio municipale di Traghen da parte dell’Lna

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha condannato il blocco delle elezioni per il rinnovo del consiglio municipale di Ghat, nel sud ovest della Libia, da parte di gruppi armati vicini all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. In una nota, l’Unsmil ha sottolineato che le elezioni “rappresentano la vitalità del processo democratico a livello locale e restiamo sgomenti nell'apprendere che oggi a Traghen gruppi armati pro-Lna abbiano bloccato le elezioni programmate”. Nella nota l’Unsmil ha elogiato le elezioni per il rinnovo del consiglio muncipale di Ghat, nel sud della Libia, avvenute la scorsa settimana. “È un diritto umano fondamentale dei cittadini di Traghen eleggere i propri consigli municipali e l'Unsmil si rammarica profondamente che sia stato loro impedito di esercitare i propri diritti”, si legge nella nota. La Missione ha ricordato alle entità presenti in Libia i loro obblighi di agire in conformità con il diritto internazionale invitandole a proteggere i processi democratici in tutto il Paese.(Lit)