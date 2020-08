Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al voto si presenta anche Carlos Mesa, già alla guida del paese dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005. Mesa era diventato presidente della Bolivia sostituendo Gonzalo Sanchez de Lozada, di cui era vice. Mesa, a capo della coalizione Comunità cittadina (Cc), correrà con l'appoggio di Gustavo Pedraza, riproponendo il ticket arrivato secondo alle contestate elezioni del 20 ottobre. Secondo un recente sondaggio pubblicato dal quotidiano "Los Tiempos", il candidato del Mas è tutt'ora in testa nelle intenzioni di voto. Luis Arce guida i sondaggi con il 24 per cento, seguito dal candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 20 per cento. La presidente ad interim, Jeanine Anez, si posiziona al terzo posto con il 16 per cento. Il numero degli indecisi è più che raddoppiato rispetto a febbraio, passando dal 9 al 20 per cento. (Abu)