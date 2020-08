Usa: polemiche per intervento di Pompeo alla convention repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' polemica per la decisione del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, di intervenire stanotte alla convention repubblicana, nonostante la tradizione voglia che il capo della diplomazia statunitense rimanga lontano dalle questioni politiche. Molti dei predecessori di Pompeo hanno infatti sempre mantenuto le distanze dall'evento politico e, anche se alcuni hanno poi partecipato alle convention del loro partito, nessun segretario di Stato in carica ha mai tenuto un discorso. Il dipartimento di Stato ha però preso le distanze affermando che la decisione di Pompeo di tenere un breve discorso è stata presa a titolo personale e non ha coinvolto risorse del governo. Ma a far discutere è stata anche la decisione di intervenire da Gerusalemme. Il discorso di Pompeo è stato infatti registrato ieri sera durante il viaggio ufficiale in Israele, dal tetto del famoso King David Hotel, utilizzando come sfondo la suggestiva vedute della Città Vecchia. Location probabilmente scelta per rimarcare la vicinanza dell'amministrazione Trump a Israele e per sottolineare il successo di Trump nell'aver facilitato l'accordo tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. (Nys)