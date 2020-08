Trasporto aereo: funzionari statunitensi annunciano primo volo commerciale Israele-Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo volo commerciale tra Israele ed Emirati Arabi Uniti è previsto per la prossima settimana e trasporterà due delegazioni, una statunitense e una israeliana, ad Abu Dhabi dopo che i due Paesi hanno concordato di normalizzare le loro relazioni. Funzionari statunitensi hanno confermato alla stampa Usa che il volo, probabilmente su un aereo di linea israeliana El Al, trasporterà una delegazione statunitense guidata dal consigliere e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump Jared Kushner e dal consigliere per la sicurezza nazionale Robert O'Brien. Il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che la delegazione israeliana sarà guidata dal capo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale, Meir Ben Shabbat. (Nys)