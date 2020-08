Scuola: Mit, su scuolabus obbligo mascherina, capienza massima solo per viaggi di 15 minuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o chiedere informazioni. L'obbligo della mascherina non si applica invece agli alunni di età inferiore ai sei anni e agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili è raccomandato l'utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente. La distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all'interno dei mezzi, limitando così la capienza massima. Le linee guida del Mit prevedono deroghe al distanziamento di un metro se sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento faccia a faccia. E' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti; nel caso di alunni che vivono nella medesima unità abitativa. Il Comune può determinare infine sulla base delle necessità una differenziazione delle fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto. (Com)