Usa-Cina: Casa Bianca, “soddisfazione” per attuazione accordo commerciale di Fase 1 (2)

- In realtà, era stato precedentemente fissato per il 15 agosto, ma è stato poi rinviato per decisione della Casa Bianca. Le ultime settimane hanno registrato un aspro confronto tra Washington e Pechino su svariate questioni, dalla legge sulla sicurezza di Hong Kong alle dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, dalla pandemia di coronavirus alle presunte minacce poste dalle compagnie tecnologie cinesi alla sicurezza Usa. Con l’accordo di Fase 1, firmato il 15 gennaio di quest’anno, la Cina ha accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari nel 2020 e di incrementare complessivamente gli acquisti di 77 miliardi di dollari. Secondo gli Usa, la Cina è ancora indietro con gli impegni: stando ai dati del Census Bureau, le esportazioni agricole statunitensi verso il paese asiatico ammontano solo a 7,274 miliardi di dollari nel primo semestre. Le due maggiori economie del mondo sono coinvolte in una “guerra commerciale” dal 23 marzo 2018, quando gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa del 25 per cento sulle importazioni di acciaio e una tariffa del dieci per cento su quelle di alluminio. (Nys)