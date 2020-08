Coronavirus: Zingaretti, nel Lazio attivi 22 drive in per test Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I drive-in per i test Covid attivi in questo momento nel Lazio sono 22. Lo scrive, in un post su Facebook, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Sette giorni su sette. Sono filtri importantissimi per intercettare positivi, soprattutto quelli asintomatici. Grazie di cuore alle operatrici e agli operatori per la tempestività, per il lavoro che fanno e per la passione che stanno mettendo in questa attività difficile, in queste giornate di grande caldo, anche dovendo usare le tute protettive per garantire la sicurezza", ha concluso il governatore del Lazio. (Rer)