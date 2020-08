Usa: Trump nomina Chad Wolf a capo del dipartimento per la Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina dell'attuale segretario ad interim per la Sicurezza interna, Chad Wolf, come nuovo capo del dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs). Lo ha annunciato lo stesso Trump su Witter. "Chad ha svolto un lavoro eccezionale e apprezziamo molto il suo servizio!", ha scritto Trump. Chad è stato nominato nel novembre 2019 segretario ad interim del Dhs e la sua nomina è stata contestata dall'Us Government Accountability Office (Gao, agenzia governativa che fornisce servizi di consulenza, valutazione e investigazione per il Congresso degli Stati Unit) poiché ritenuta "impropria". (Nys)