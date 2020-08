Russia: Pompeo, Usa preoccupati da conclusioni preliminari su caso Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino non comprende l'urgenza dei medici tedeschi nel dichiarare che Aleksej Navalnyj sarebbe stato avvelenato, secondo quanto affermato oggi dal portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov. "Non capiamo perché i nostri colleghi tedeschi abbiano tanta fretta di usare la parola 'avvelenamento', e così via. Questa versione è stata tra le prime ad essere presa in considerazione dai nostri medici, ma, ripeto, la sostanza esatta dell'eventuale avvelenamento non è stata determinata", ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce del Cremlino ha poi osservato che l'analisi dei medici russi e tedeschi era simile, ma hanno tratto conclusioni diverse. I medici russi hanno rilevato una bassa colinesterasi nelle prime ore dopo il ricovero in ospedale di Navalnyj e hanno immediatamente iniziato a usare l'atropina, che ora è somministrata anche dai medici di Berlino. (Rum)