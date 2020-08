Turismo: segretario generale Omt a "Nova", settore subirà calo dal 70 al 75 per cento alla fine del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo subirà un calo a livello globale dal 70 al 75 per cento entro la fine del 2020 a causa delle disposizioni per contenere la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il segretario generale dell’Organizzazione mondiale del turismo, Zurab Pololikashvili, a margine dell’incontro con il ministro del Turismo egiziano, Khaled al Anani al Anani, al Cairo. "È la prima volta a cui assistiamo ad un blocco a livello mondiale, quindi ci aspettiamo un calo di circa il 70-75 per cento del settore alla fine dell'anno”, ha affermato Pololikashvili. “I confini sono chiusi e ogni paese ha le sue politiche interne e di frontiera. Quindi è molto difficile dire quale sarà il focus nel 2021 e anche nella seconda metà del 2020. Tuttavia ci aspettiamo che il turismo abbia la possibilità di riaprire passo dopo passo in modo responsabile”, ha dichiarato il segretario generale dell’Omt. "In tutto il mondo, specialmente in Europa, si sta guardando a settembre e ottobre con la preoccupazione di una seconda ondata di coronavirus”, ha sottolineato il segretario generale dell’Omt, secondo cui grazie alle misure prese per contrastare la pandemia e prevenire i contagi vi è un minor rischio di assistere a scenari di serrata totale avvenuti tra marzo e giugno. “Sono molto positivo e ottimista, ma ci vorrà tempo. Dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo essere più responsabili”, ha dichiarato Pololikashvili. (segue) (Cae)