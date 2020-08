Turismo: segretario generale Omt a "Nova", settore subirà calo dal 70 al 75 per cento alla fine del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il settore turistico egiziano, Pololikashvili ha sottolineato che l’Egitto rappresenta un’importante vetrina per il settore nella fase di convivenza con la pandemia. “Spero davvero che passo dopo passo si aprano paesi e frontiere e tornino i voli internazionali”, ha aggiunto. Pololikashvili è giunto al Cairo lo scorso 22 agosto nella sua prima visita all'estero dall’esplosione della pandemia. Durante la sua permanenza in Egitto, il segretario generale dell’Omt ha visitato diversi hotel a Hurghada, sul Mar Rosso, e sperimentato le misure anti-Coronavirus seguite all'aeroporto internazionale di Hurghada. Il segretario generale dellOmt è stato ricevuto anche dal presidente Abdel Fatah al Sisi. Intervenendo a una conferenza stampa congiunta con il ministro del turismo egiziano Khaled al Anani, Pololikashvili ha elogiato il Grande museo egizio (Gem) di Giza, sottolineandone l’importanza in termini culturali non solo per l’Egitto, ma per il mondo intero. Pololikashvili ha annunciato che parteciperà alla cerimonia di apertura del Gem prevista nel 2021. (Cae)