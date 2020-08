Coronavirus: in Molise un caso positivo a Formelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due giorni di zero contagi in Molise si registra oggi un caso positivo, il primo, a Formelli in provincia di Isernia. Lo ha reso noto il sindaco Giovanni Tedeschi assicurando che la persona in questione è in buono stato di salute e si trova presso la sua abitazione in isolamento. Secondo i dati fornati questa sera dall'Asrem ( l'Azienda Sanitaria molisana) la situazione in regione è la seguente: i positivi al tampone da coronavirus sono 512, i casi attualmente positivi sono 56, zero in terapia intensiva, due nel reparto di malattie infettive. Attualmente ci sono 432 guariti e 23 deceduti. Sono stati eseguiti 30187 tamponi. (Gru)