Coronavirus: Boccia, in Ue siamo arrivati a cig europea

- "Oggi si parla di cassintegrazione europea. Una cosa inimmaginabile un anno e mezzo fa. Se penso all'Europa un anno fa, con i sovranisti che recitavano il de profundis, e penso a cosa è oggi anche per l'accelerazione legata all'emergenza sanitaria, io dico 'per fortuna che c'è l'Europa". Lo ha detto a Sky Tg24 Economia il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. "Tocca all'Italia continuare ad incidere sul cambiamento, che è l'unica prospettiva che possiamo offrire alle nuove generazioni - ha aggiunto -. Oggi dobbiamo essere soddisfatti che l'Italia è il primo Paese in Europa ad aver ottenuto la quota più importante del fondo Sure. Non c'è da festeggiare, ma c'è da prendere atto che l'Europa è tornata".(Rin)