Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani (2)

- L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva divulgato ieri i risultati di "una dettagliata inchiesta" che documenta uccisioni e torture commesse in Bolivia nel periodo tra il 20 ottobre ed il 25 novembre del 2019, nel contesto della grave crisi politica culminata con le dimissioni forzate dell'ex presidente Evo Morales. Secondo quanto afferma il rapporto Onu, il personale dell'Ohchr è stato dispiegato in Bolivia per raccogliere informazioni di prima mano fin dal novembre del 2019 effettuando 150 interviste con vittime, testimoni, rappresentanti della società civile e autorità. Tra le violazioni dei diritti umani documentate, afferma il rapporto, ci sono "uccisioni, torture, maltrattamenti e detenzioni arbitrarie". Secondo il documento "circa 30 persone sono morte durante le proteste tra il 20 ottobre e il 25 novembre, con almeno venti di queste morti avvenute durante le operazioni della polizia e delle forze armate". L'Alto commissariato denuncia quindi che in diversi casi "le forze di sicurezza hanno fatto ricorso a un uso della forza non necessario o eccessivo contro i manifestanti e hanno usato armi per disperdere la folla". (segue) (Abu)