- Le delegazioni degli Stati Uniti e del Giappone si incontreranno domani, 26 agosto, a Tokyo in occasione della settima riunione di Dialogo sullo Spazio. Come riferisce una nota del dipartimento di Stato, l'incontro rafforza la cooperazione spaziale bilaterale tra i due Paesi e con la comunità internazionale per garantire il continuo, sicuro e stabile uso dello spazio per le generazioni attuali e future.(Res)