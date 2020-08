Infrastrutture: premier etiope Ahmed a Khartum, compiere “ogni sforzo” per raggiungere accordo su Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, in visita oggi in Sudan, ha concordato con le autorità di Khartum di compiere “ogni sforzo” per raggiungere un accordo sulla Grande diga della rinascita (Gerd). "Le due parti hanno sottolineato che faranno ogni sforzo possibile per giungere a una conclusione positiva degli attuali negoziati tripartiti", si legge in una dichiarazione congiunta dei governi di Etiopia e Sudan. “I colloqui dovrebbero portare a una formula che renda la diga uno strumento per l'integrazione regionale”, afferma poi il comunicato, elogiando la mediazione dell'Unione africana nell’ambito dell’obiettivo di trovare "soluzioni africane a problemi africani". La visita è avvenuta mentre sono in corso i colloqui trilaterali fra i ministri dell'Irrigazione di Egitto, Etiopia e Sudan sul riempimento e il funzionamento della diga Gerd nel tentativo di trovare un punto d’incontro fra le tre proposte di accordo. Una volta finalizzata, l’intesa di massima sarà consegnata al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, attuale presidente di turno dell'Unione africana, entro il prossimo 28 agosto.(Res)