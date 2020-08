Scuola: Boccia, risorse per riaprire in sicurezza ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per riaprire le scuole in sicurezza "ci sono e dobbiamo dare garanzie al sistema. Per questo serve massima e leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le linee guida servono se sono condivise e attuabili". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia a Sky Tg24 Economia, il quale ha spiegato che "i tamponi verranno fatti in tempo reale" per tenere le scuole aperte in sicurezza. Facendo riferimento alla riunione di domani tra governo e Regioni sulla riapertura delle scuole, Boccia ha aggiunto: "le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità saranno oggetto di un ulteriore approfondimento con le Regioni". Le linee guida dell'Istituto superiore di sanità, ha ricordato il ministro, sono state condivise e il lavoro di coordinamento del premier Giuseppe Conte è servito per "ribadire che le scuole non sono solo competenza di un dicastero". La scuola, ha concluso, "è chiusa da marzo e il sacrificio enorme fatto da tutti, l'enorme sacrificio fatto dalle famiglie è servito a mettere in sicurezza il Paese, il fatto che non siamo più tornati indietro ha rafforzato la rete sanitaria del Paese ma ha anche aiutato dal punto di vista economico". (Rin)