Francia: stampa, non saranno fornite mascherine agli studenti al rientro a scuola

- Lo Stato francese non fornirà alle scuole le mascherine protettive per prevenire la diffusione da coronavirus. Sembra essere questa la decisione presa insieme dal presidente francese, Emmanuel Macron e dal primo ministro Jean Castex durante il Consiglio di difesa della salute di oggi all’Eliseo, nonostante le pressioni e le richieste da parti sociali e classe politica. Secondo quanto anticipato dal quotidiano “Le Monde”, l’uso delle mascherine sarà obbligatorio per tutto il giorno in collegi e scuole superiori. Mentre la decisione del governo, riporta la testata, dovrebbe essere formalizzata domani.(Frp)