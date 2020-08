Brasile: figlio maggiore Bolsonaro positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro, figlio maggiore del presidente Jair Bolsonaro, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Flavio Bolsonaro, informa il suo portavoce in una dichiarazione, è asintomatico e sta assumendo clorochina e azitromicina come parte del trattamento. Il presidente Bolsonaro ha in più occasioni rivendicato l’efficacia della clorochina, usata per curare la malaria, nella cura della Covid-19, nonostante la mancanza di evidenze scientifiche. Lo stesso presidente Bolsonaro, sua moglie e suo figlio minore Jair Renan hanno contratto il virus. (Brb)