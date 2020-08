Usa-Cina: Casa Bianca, “soddisfazione” per attuazione accordo commerciale di Fase 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump è “soddisfatta” per l’attuazione dell’accordo economico e commerciale di Fase 1 con la Cina. Lo ha dichiarato il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, in un’intervista a “Fox News”. Il vicepremier della Cina, Liu He, membro dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito comunista cinese e rappresentante di Pechino nel dialogo economico con gli Stati Uniti, ha avuto una conversazione telefonica questa mattina col rappresentante per il Commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Lo riferisce l’agenzia ufficiale cinese “Xinhua”, che definisce il colloquio “costruttivo”. Secondo quanto riportato, le parti hanno affrontato questioni quali il rafforzamento del coordinamento bilaterale delle politiche macroeconomiche e l’attuazione dell’accordo economico e commerciale di Fase 1 e concordato di creare le condizioni per arrivare all’attuazione dell’intesa. In sostanza la Cina e gli Stati Uniti hanno riaffermato l’impegno per l’accordo commerciale di Fase 1, generando ottimismo nelle borse asiatiche ed europee. “Entrambe le parti vedono progressi e si sono impegnate a prendere le misure necessarie per garantire il successo dell’accordo", ha sintetizzato un comunicato dell’Ufficio del rappresentante del Commercio Usa (Ustr). Il colloquio telefonico era “regolarmente programmato”, ha precisato la nota. (segue) (Nys)