Trasporti: Piccolo (Pd), in Atac serve un vero dg e non manager che vuole soldi

- "Atac ha bisogno di un vero direttore generale, non di qualcuno che fra un anno chieda 200.000 euro per liberare il posto. Lo scollamento tra il fantomatico risanamento a 5 stelle dell'azienda e ciò che quotidianamente vivono le persone che utilizzano il Tpl è sempre più profondo. L'azienda non è affatto risanata. La strada è tutta in salita". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Nel 2022, quando Raggi e i 5 stelle non ci saranno più, l'azienda dovrà pagare ai suoi creditori un terzo del pattuito ed è oggi che si costruisce la certezza del pagamento. E' necessario valorizzare i beni non strumentali prima di metterli all'asta, come abbiamo sempre chiesto come Pd; è necessario costruire un nuovo e funzionale modello di esercizio; è necessario ricostruire un rapporto fondato sulla credibilità con l'utenza; è necessario presentarsi come una stazione appaltante in grado di ottemperare ai propri obblighi. Serve un direttore generale che sia in grado di pensare, organizzare e gestire questi processi. Serve un direttore generale che sia di garanzia per chi lavora bene in azienda, qualcuno che possa godere della stima e del rispetto di tutti sin dal primo giorno. Serve un direttore generale con esperienza analoga o paragonabile a quella richiesta, meglio se in un'azienda di trasporti perché non abbiamo tempo di fornare qualcuno in materia. Vigileremo sulla scelta, un posto chiave in un momento così importante non può essere affidato con leggerezza agli amici degli amici", conclude Piccolo. (Com)