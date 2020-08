Balcani: presidente croato Milanovic, commemorare vittime serbe di Grubori è "debito d'onore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commemorazione delle vittime civili serbe di Grubori, nel conflitto degli anni Novanta, è per la Croazia un "debito d'onore". Lo ha dichiarato il presidente croato, Zoran Milanovic, nel suo intervento di oggi nella località dell'entroterra della Dalmazia. I vertici politici croati e della minoranza serba in Croazia si sono riuniti oggi, per la prima volta insieme, per la cerimonia di commemorazione delle vittime serbe del villaggio di Grubori, uccise dalle forze croate 25 anni fa. "E' arrivato il momento di tenderci la mano per il nostro futuro comune", ha affermato il ministro per i Veterani croati, Tomislav Medved. Il massacro di Grubori, villaggio a maggioranza serba nei pressi di Knin, avvenne il 25 agosto del 1995 quando le forze della polizia speciale croata uccisero sei anziani e diedero fuoco alle loro case. La commemorazione odierna rappresenta un altro importante passo sulla strada per la riconciliazione tra croati e i serbi, dopo che lo scorso 5 agosto il vicepremier della Croazia Boris Milosevic, esponente della minoranza serba, ha partecipato alle celebrazioni dell'Operazione Tempesta. (segue) (Zac)