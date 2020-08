Milano: De Chirico (Fi), Scavuzzo colpevole di non aver applicato quanto richiesto dal consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale attuato all'interno di un parco cittadino è anche responsabilità dell'inadempienza dell'assessore Scavuzzo che, a distanza di quasi quattro mesi dall'approvazione in Consiglio comunale, ha lasciato nel cassetto la richiesta di attivazione di un progetto di educazione alla legalità che avrebbe dovuto coinvolgere associazioni delle Forze dell'Ordine in quiescenza e dei volontari operanti sul territorio cittadino in supporto alle pattuglie di Polizia Locale. Non sono certo che tutte le aggressioni contro le donne abusate sarebbero state evitate, ma sono sicuro che il presidio del territorio è fondamentale per non dare spazio di manovra a malintenzionati, spacciatori e delinquenti vari. Inutile che si posizionino panchine rosse per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne se all'atto pratico alcune istituzioni sono politicamente complici per scelte sbagliate in tema di sicurezza".(Com)