Trasporti: De Priamo-Ghera (Fd'I), su bando dg Atac faremo richiesta accesso agli atti

- "La lunga mano della finta trasparenza grillina colpisce ancora. La sindaca Raggi approfittando del solleone pubblica alla chetichella l'avviso pubblico per la ricerca di un nuovo direttore generale di Atac. Dopo aver dato 'pieni poteri' a Simioni, tre cariche apicali insieme ai vertici di Atac, ci viene il sospetto che stia per 'acchittare' un nuovo bando per il suo successore". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "Come Fd'I, visti i trascorsi pentastellati in fatto di nomine, chiediamo chiarezza e quindi presenteremo una richiesta di accesso agli atti affinché la Raggi possa fugare ogni nostro legittimo dubbio".(Com)