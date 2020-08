Slovacchia: ministero della Sanità favorevole a emendare legge sull'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità della Slovacchia è favorevole all'approvazione dell'emendamento alla legge sull'aborto dopo gli aggiornamenti apportati dal governo di Bratislava. Secondo quanto riportato in un comunicato, il ministero slovacco suggerisce tuttavia di specificare quali medici potranno preparare il secondo referto medico per le donne che intendono abortire. Secondo il ministero, per gli aborti dovrebbe essere assicurato che almeno uno dei due referti medici necessari venga redatto da un medico specialista in ginecologia e ostetricia.(Vap)