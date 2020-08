Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento nella risposta alla pandemia di Covid-19 e le relazioni “millenarie” fra Roma e Pechino, ma anche il rilancio del multilateralismo nelle relazioni internazionali, il ruolo della cooperazione in ambito Ue e lo sviluppo di progetti congiunti. Senza dimenticare la questione di Hong Kong e i principali dossier dell’agenda internazionale. Sono questi i temi principali affrontati dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dall’omologo cinese Wang Yi nel loro incontro avvenuto oggi a Villa Madama. Quella in Italia, come ricordato dallo stesso Wang, è stata la prima tappa di un viaggio in Europa con il quale il titolare della diplomazia di Pechino vuol provare a rafforzare i rapporti con il Vecchio continente in un momento di crescenti tensioni con gli Stati Uniti di Donald Trump. Si tratta inoltre della prima volta che Wang viaggia all’estero dall’inizio della pandemia di Covid-19. “La collocazione geopolitica dell'Italia non cambia e resta più salda che mai”, ha dichiarato il ministro Di Maio nel corso della conferenza stampa tenuta al termine del suo incontro con l'omologo cinese. “L'Italia intrattiene con la Cina un confronto costante fondato sulla franchezza e la trasparenza ma la nostra collocazione internazionale è ben chiara a tutti, inclusa la nostra appartenenza all'Ue e alla Nato, che è più solida che mai. Le relazioni con la Cina non sono dell'ultima ora ma vengono da lontano”, ha detto Di Maio, che ha definito l'incontro "molto proficuo". (segue) (Res)