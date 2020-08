Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimonianza di ciò, le due parti hanno firmato accordi nel settore del gas e dell'export agroalimentare, come annunciato dallo stesso Di Maio. Gli accordi firmati, ha detto Di Maio, sono un esempio della necessità di rilanciare la cooperazione economica con Pechino. "L'Italia è da sempre schierata a favore di un approccio aperto e inclusivo nella lotta al Covid, che garantisca un accesso equo e universale al vaccino. Ora però è prioritario rilanciare la nostra partnership economica con la Cina, e gli accordi firmati oggi (con Snam nel gas e per l'export dell'agroalimentare Made in Italy) ne sono un esempio. Sono segnali importanti che danno fiducia ai nostri sistemi economici", ha detto Di Maio. Nello specifico, l’accordo è stato firmato da Snam e Pipechina (China Oil and Gas Piping Network Corporation), la neo-costituita società cinese di infrastrutture energetiche, e prevede che Snam, attiva in Cina da circa due anni, potrà fornire a PipeChina supporto tecnico per la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale. Snam e PipeChina, inoltre, potranno effettuare attività congiunte di ricerca e sviluppo nella transizione energetica in Cina nonché sperimentazioni nel settore dell’idrogeno, facendo leva sulla leadership di Snam, tra le prime aziende infrastrutturali al mondo a immettere idrogeno al 10 per cento in volume nella rete di trasporto di gas naturale. Le due società, infine, valuteranno eventuali investimenti congiunti in Cina, dove Snam sarà partner privilegiato di PipeChina, e a livello globale. Quello con Snam è il primo accordo industriale internazionale firmato da PipeChina. (segue) (Res)