Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare (3)

- Quanto alle relazioni bilaterali, il ministro Wang ha sottolineato come Italia e Cina godano di un'amicizia "millenaria" e si siano sempre “rispettate e comprese a vicenda”, e ora intendono rafforzare e sviluppare le relazioni bilaterali per i prossimi 50 anni. "Il rapporto tra Cina e Italia ha resistito alla pandemia, durante la quale la Cina è stata al fianco dell'Italia fin dall'inizio donando materiali medici e protettivi, oltre a inviare tre gruppi di esperti medici. Si tratta di aiuti che non hanno a che fare con la politica o con gli interessi privati", ha assicurato Wang, secondo il quale la "cooperazione rafforzata rappresenta un buon esempio per il contrasto globale alla pandemia". La Cina, ha poi ricordato il capo della diplomazia cinese, "è il primo partner commerciale dell'Italia in Asia e l'Italia è il quarto partner della Cina in Ue, dove ha investito più di 10 miliardi di dollari". Nell'ambito delle relazioni sino-italiane, ha quindi aggiunto Wang, l'iniziativa della Nuova via della seta "resta una componente essenziale" poiché l'Italia rappresenta un partner "naturale" per approfondire questa partnership. "Ora bisogna proseguire su questa strada", ha aggiunto il ministro cinese, sottolineando infine la necessità di salvaguardare il multilateralismo. (segue) (Res)