Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare (4)

- Un altro dei temi discussi durante l’incontro è stato quello riguardante le relazioni tra Cina e Ue. "In vista del vertice Ue-Cina abbiamo ribadito che l'Italia sostiene un'agenda ambiziosa. Auspichiamo l'adozione di un'agenda strategica che contenga un riferimento ad aspetti come il rispetto delle condizioni di effettiva parità di accesso al mercato e i progressi nella tutela della proprietà intellettuale, in ambito energetico e ambientale e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali", ha detto Di Maio. "La Cina è uno dei nostri principali partner economici ed è un attore ineludibile per affrontare qualsiasi sfida di dimensione globale. L'incontro di oggi rappresenta anche un'importante opportunità per coordinarci in vista della presidenza italiana del G20 e della vicepresidenza della conferenza Cop 26 sull'ambiente", ha aggiunto il ministro. Sulla stessa lunghezza d’onda Wang, il quale ha ribadito che Pechino continuerà a sostenere l'integrazione europea poiché un'Europa “unita, stabile e prospera” è importante per tutto il mondo. "Cina e Unione europea si sostengono a vicenda e il loro è un buon esempio di cooperazione internazionale. Non abbiamo mai dimenticato gli aiuti dell'Ue nel nostro momento più difficile della pandemia e ora non vogliamo restare a guardare e negli ultimi anni abbiamo rafforzato la fiducia e la cooperazione reciproca in diversi settori. Purtroppo – ha proseguito Wang – le nostre relazioni subiscono provocazioni e danni da forze esterne, per questo dobbiamo impegnarci a far sì che le relazioni restino buone. Cina e Ue sono due grandi potenze internazionali e attualmente il nostro mondo ha di fronte diverse minacce come l'unilateralismo e i venti di guerra fredda, per questo occorre aumentare e rafforzare il dialogo Cina-Ue". (segue) (Res)