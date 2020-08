Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio sul tema dell’unilateralismo e dei “venti di guerra fredda” che spirano fra Cina e Stati Uniti, Wang ha poi precisato: “La Cina non vuole una nuova guerra fredda, che rappresenterebbe una marcia indietro nello sviluppo della storia, e non è disposta a consentire ad altri di metterla in atto, danneggiando le relazioni con altri Paesi”. Un altro tema “caldo” affrontato durante i colloqui è stato quello di Hong Kong, con Di Maio che ha ribadito la posizione italiana di rispettare il cosiddetto principio “Un Paese, due sistemi”, con un’attenzione rivolta alla tutela della libertà e dell'autonomia dei cittadini. "Seguiremo con molta attenzione i risvolti dell'introduzione della Legge sulla sicurezza", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Sull’argomento, il ministro degli Esteri cinese ha replicato invocando il principio di “non interferenza” tanto caro a Pechino. "La Legge sulla sicurezza mira a colmare le falle nella sicurezza nazionale di Hong Kong e a prevenire atti violenti in favore dell'indipendenza (della città). Ribadiamo la necessità di applicare lo schema ‘Un Paese, due sistemi’ al fine di garantire lo sviluppo liscio e lungimirante di questo sistema, essenziale per lo sviluppo socio-economico di Hong Kong e per salvaguardarne l'autonomia", ha detto Wang. (segue) (Res)