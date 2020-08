Italia-Cina: Di Maio incontra Wang a Villa Madama, firmati accordi nei settori del gas e dell’agroalimentare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con la visita di Wang a Roma, nella capitale è giunto oggi anche l’attivista democratico di Hong Kong Nathan Law, ex leader studentesco del Movimento degli ombrelli del 2014, su invito dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac). “Sento la responsabilità di parlare a nome del popolo di Kong Kong e di parlare mentre è in vigore la legge sulla sicurezza. Questa è la ragione per cui oggi sono qui: io devo dire liberamente la verità sul popolo di Hong Kong e far sì che non sia rappresentato da questo regime autoritario”, ha affermato l’attivista poche ore prima dell’incontro tra i ministri, aggiungendo di voler “fermare la campagna di disinformazione qui”. Law, che in seguito all’approvazione della controversa Legga sulla sicurezza si è trasferito a Londra, nel Regno Unito, ha poi detto di non essere in contatto con l’attivista Agnes Chow, sua ex compagna nel disciolto partito Demosisto, arrestata il 10 agosto e rilasciata su cauzione il 12, perché ciò la metterebbe in pericolo. Secondo Law, comunque, la sua vicenda è “una ritorsione alle sanzioni del governo statunitense e alla crescente pressione internazionale contro il regime autoritario cinese e fornisce un esempio di quanto arbitraria e oppressiva sia la legge”. (Res)