Egitto: tribunale egiziano condanna a morte tre persone per rapimento e stupro di minore

- Il tribunale penale di Nagaa Hammady nel governatorato di Qena ha annunciato oggi la condanna a morte di tre persone per il rapimento e lo stupro di una studentessa di 17 anni risalente al 2018. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Masry el Youm”. Le condanne hanno già ricevuto l’approvazione del gran muftì Shawky Allam. Il caso risale all'ottobre 2018 quando i servizi di sicurezza di Farshout arrestarono tre giovani rispettivamente di 21, 22 e 19 anni per rapimento e stupro della ragazza. Le condanne giungono in un momento di particolare attenzione per i casi di stupro in Egitto che negli scorsi mesi hanno portato ad una campagna sui social media contro la violenza sessuale nei confronti delle donne. Ieri la procura egiziana ha ordinato l'arresto di un gruppo di persone con l’accusa di aver violentato una giovane donna in un lussuoso hotel del Cairo nel 2014. Le accuse sui social media sono emerse a luglio e sono state rivolte nei confronti di un gruppo di giovani dell’alta società egiziana che avrebbero drogato e violentato la donna e poi utilizzato il video dell'incidente per costringerla al silenzio. L'hashtag “#FairmontIncident” è stato ampiamente utilizzato sui social media per condividere dettagli del caso e attirare l'attenzione su di esso, facendo pressioni sulle autorità per agire contro gli accusati.(Cae)