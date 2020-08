Innovazione: Patuanelli, con Enea tech connessione diretta tra ricerca e imprenditoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei cardini su cui fondare il rilancio del Paese è costituito "dall’innovazione al servizio dell’impresa, dal raccordo tra ricerca e mondo dell’industria, tra idee potenzialmente dirompenti e settori produttivi. In una parola: dal trasferimento tecnologico". Lo scrive su Facebook il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "È arrivata a compimento un’altra delle misure di prospettiva contenute nel decreto Rilancio. Con la firma del decreto ministeriale si avvia il percorso per la prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico: Enea Tech - sottolinea -. Un progetto al quale stavamo lavorando da mesi e che si inserisce nella cornice più ampia del mondo 4.0 e delle nuove tecnologie d’interesse strategico nazionale. L’obiettivo è intervenire alla base del sistema innovazione agendo esclusivamente in ambito precommerciale e pre-competitivo, in quella che gli addetti al settore definiscono la valle della morte. Accompagnando dunque lo sviluppo di innovazioni rilevanti dei centri di ricerca, delle Pmi e degli spin-off". (segue) (Rin)