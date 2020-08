America Latina: coronavirus, regione al centro della sperimentazione del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli annunci di oggi da parte di Cuba, Colombia e Perù, sono già sei i paesi dell'America Latina - con Brasile, Argentina, e Messico - ad avere avviato la sperimentazione di vaccini contro il nuovo coronavirus. L'unico sviluppato a livello locale, tuttavia, è quello di Cuba, denominato "Soberana 01", mentre il resto dei paesi ha avviato collaborazioni con laboratori esteri. A favorire la scelta della regione come terreno privilegiato della ricerca sul vaccino a livello globale è principalmente la situazione epidemiologica dell'area, oggi epicentro della pandemia a livello globale insieme agli Stati Uniti. Con quasi 6 milioni di casi e più di 250 mila morti, l'America Latina registra infatti una curva dei contagi ancora in ascesa nella maggior parte dei paesi a quasi sei mesi dall'inizio della pandemia, una condizione ritenuta essenziale per testare l'efficacia dei vaccini. (segue) (Abu)