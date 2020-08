America Latina: coronavirus, regione al centro della sperimentazione del vaccino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le maggiori attese del governo brasiliano sono poste sul vaccino messo a punto da AstraZeneca. Grazie a un'intesa raggiunta con il ministero della Salute, il vaccino verrà prodotto in Brasile dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), istituzione scientifica per la ricerca e lo sviluppo delle scienze biologiche legata al locale ministero della Salute, considerata una delle principali istituzioni di ricerca sulla salute pubblica al mondo, nonché istituto di riferimento per la ricerca a la cura della Covid-19 per l'America latina. Brasilia, spinta dall'urgenza di far ripartire le attività economiche, ha inoltre deciso di assumersi parte dei rischi finanziari legati allo sviluppo del farmaco con uno stanziamento di 1,9 miliardi di real (300 milioni di euro) per consentire la produzione di cento milioni di dosi. (segue) (Abu)