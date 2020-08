America Latina: coronavirus, regione al centro della sperimentazione del vaccino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Buenos Aires per parte sua aveva già raggiunto lo scorso luglio un accordo anche con le aziende farmaceutiche Pfizer (Stati Uniti) e BioNTech (Germania) per l'avvio a partire dal mese di agosto della fase 3 di sperimentazione del vaccino. "La scelta dell'Argentina per portare avanti questi studi è stata fatta tenendo conto dell'esperienza scientifica e delle capacità operative dello staff di ricerca, la situazione epidemiologica e l'esperienza precedente nella realizzazione di studi clinici", affermava un documento congiunto delle aziende farmaceutiche. In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, si sono registrati ieri, con 382 morti e 8.713 due nuovi primati negativi. Il computo totale dei decessi ha oltrepassato in questo modo nel paese quota 7 mila, con un totale di 7.366 morti. (segue) (Abu)