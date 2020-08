America Latina: coronavirus, regione al centro della sperimentazione del vaccino (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia e Perù hanno annunciato ieri di aver raggiunto entrambe un accordo con l'azienda farmaceutica Janssen per l'avvio nei loro paesi della "fase 3" della sperimentazione di un vaccino contro il nuovo coronavirus. Entrambi i paesi, secondo quanto afferma Jenssen, "soddisfano i requisiti stabiliti per la sperimentazione" in termini sia di "profilo epidemiologico" che di "condizioni delle infrastrutture di ricerca". Con oltre 600 mila casi confermati il Perù è il secondo in America latina dopo il Brasile per numero di contagi ed il sesto nel mondo, mentre i morti sono ad oggi quasi 28 mila. Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato ieri 10.549 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale dei contagi a 551.696. I nuovi decessi confermati sono invece 296 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 17.612. (segue) (Abu)