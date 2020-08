Bielorussia: Lavrov, Russia contraria a mediazione Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia respinge l'imposizione di una mediazione da parte dell'Osce o di qualsiasi altro attore esterno tra il governo ed il popolo della Bielorussia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando in conferenza stampa a Mosca dopo l'incontro con il vice assistente del segretario di Stato Usa, Stephen Biegun. "Non consideriamo possibile cercare di imporre mediatori tra la leadership bielorussa e il popolo, che siano l'Osce, l'Ue o qualsiasi altro paese vicino", ha affermato Lavrov definendo i bielorussi un "popolo saggio" in grado di stabilire autonomamente come portare avanti un dialogo per superare le attuali difficoltà. Secondo Lavrov, è inoltre inammissibile imporre sanzioni e fare pressioni politiche contro Minsk nel tentativo di favorire il dialogo interno. (segue) (Rum)