Usa-Sudan: Pompeo a Khartum, ribadito sostegno a transizione e discussi “sviluppi positivi” con Israele

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok hanno discusso degli "sviluppi positivi nelle relazioni tra Sudan e Israele". Lo afferma il dipartimento di Stato in una nota diffusa al termine dell’incontro avvenuto oggi a Khartum, seconda tappa del tour di Pompeo in diversi Paesi del Medio Oriente. Pompeo e Hamdok, si legge nella nota, hanno anche convenuto che un accordo sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) è “cruciale per la stabilità regionale” e che la revoca del Sudan dalla lista degli sponsor statali del terrorismo “rimane una priorità bilaterale fondamentale per entrambi i Paesi”. Pompeo ha quindi ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla transizione in corso in Sudan dopo la destituzione del presidente Omar al Bashir e ha esortato il premier Hamdok a continuare a dare la priorità alla protezione dei civili del Darfur e di altri gruppi emarginati e di perseguire gli abusi e le violazioni dei diritti umani. Dopo Hamdok, Pompeo ha incontrato anche il presidente del Consiglio sovrano sudanese, il generale Abdel Fattah al Burhan, “per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti al governo di transizione a guida civile e il sostegno all'approfondimento delle relazioni bilaterali tra Israele e Sudan”. Durante l’incontro, si legge in una nota distinta del dipartimento di Stato, Pompeo ha definito la formazione del Consiglio legislativo di transizione “un passo cruciale” nella transizione del Sudan e ha sottolineato la necessità di sostegno internazionale per rafforzare la protezione dei civili in Darfur. (segue) (Nys)