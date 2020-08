Usa-Sudan: Pompeo a Khartum, ribadito sostegno a transizione e discussi “sviluppi positivi” con Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai rapporti con Israele, secondo quanto riferito in precedenza dall’emittente “al Arabiya”, durante l’incontro Hamdok avrebbe tuttavia dichiarato di non aver ricevuto alcun incarico per normalizzare le relazioni con lo Stato ebraico, precisando che tale questione non dovrebbe essere collegata alla rimozione del Sudan dalla lista degli sponsor del terrorismo degli Stati Uniti. Pompeo è giunto questo pomeriggio a Khartum in visita ufficiale con il primo volo ufficiale senza scali effettuato da Tel Aviv verso la capitale sudanese. Il viaggio di Pompeo in Sudan avviene dopo l’annuncio dell’avvio di un processo di normalizzazione delle relazioni tra Emirati e Israele fatto lo scorso 13 agosto dai leader dei due Paesi. Il viaggio di Pompeo, che ha preso il via in Israele, ha tra gli obiettivi quello di promuovere l’avvio di relazioni tra i Paesi arabi con lo Stato ebraico. Dopo il Sudan, il responsabile della diplomazia statunitense si recherà in Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Durante la sua permanenza a Khartum, Pompeo ha incontrato oltre al premier Hamdok, il capo del Consiglio sovrano Abdel Fattah al Burhan. Gli Stati Uniti hanno ripristinato le relazioni con il Sudan dopo la cacciata del presidente Omar al Bashir nell’aprile 2019 a seguito di proteste di massa che hanno coinvolto l’intero Paese. L’economia del Sudan è in forte crisi e le autorità stanno cercando di convincere Washington a togliere il Paese dalla lista degli sponsor del terrorismo che impedisce l’accesso ai finanziamenti dei principali istituti internazionali. (Nys)