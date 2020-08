Lombardia: Rozza (Pd), i vaccini antinfluenzali promessi da Gallera non bastano, rischio caos nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini antinfluenzali promessi da Gallera non bastano. Ad affermarlo in una nota è il consigliere regionale Carmela Rozza (Pd) che spiega: "Gallera continua a dichiarare che la Regione ha già acquistato dosi di vaccini ma continua a non spiegare come possono esserlo, visto che le gare indette dalla Regione per la fornitura dei vaccini il 7 agosto scorso, il 31 luglio scorso e il 3 luglio scorso sono ancora in fase di valutazione". "In realtà – conclude Rozza - come avevamo già denunciato lo scorso luglio, ai lombardi servono 5 milioni di vaccini e ad oggi è evidente che non ci saranno. Il risultato non può che essere il caos. Senza una tempestiva campagna di vaccinazioni a tappeto nelle scuole sarà difficilissimo distinguere fra influenza stagionale e covid e la stessa possibilità di frequenza continuativa sarà a rischio".(Com)