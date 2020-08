© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Cina: stampa, truppe indiane con missili terra-aria vicino al confine - Truppe indiane equipaggiate con missili antiaerei portatili sono state dislocate vicino alla linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa con la Cina, nel Ladakh orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). I militari, precisa l’agenzia, sono dotati di sistemi missilistici Igla e sono stati dispiegati su alcune alture strategiche per controllare eventuali violazioni dello spazio aereo. La Difesa indiana, inoltre, ha intensificato la sorveglianza radar, in particolare per monitorare le attività degli elicotteri cinesi. Ieri il capo di Stato maggiore della Difesa dell’India, generale Bipin Rawat, ha dichiarato che “le forze armate restano sempre pronte per le azioni militari nel caso in cui tutti gli sforzi per ripristinare lo status quo lungo la Lac non dessero risultati”. Le ultime indiscrezioni si aggiungono a quelle pubblicate nei giorni scorsi dai media di entrambi i paesi sull’invio degli aerei caccia più avanzati – i Rafale per l’Aeronautica indiana e i J-20 per quella cinese – nelle basi più vicine ai confini. Da entrambi i lati in prossimità della sezione del Ladakh orientale della Lac ci sarebbero 30 mila militari. (segue) (Res)