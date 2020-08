© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: coronavirus, prorogato blocco attività non essenziali nella Valle di Katmandu - Il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali nella Valle di Katmandu, in Nepal, per contenere l’epidemia di coronavirus è stato prorogato fino al 2 settembre. Il provvedimento era previsto fino al 26 agosto. La proroga è stata decisa oggi dalle autorità distrettuali di Katmandu, Patan (Lalitpur) e Bhaktapur. Nella Valle, una delle aree del paese più colpite dall’emergenza sanitaria, la mobilità pubblica è bloccata e i veicoli privati possono circolare solo per necessità urgenti, come l’acquisto di farmaci o prodotti alimentari. Sono aperte solo le attività essenziali. Il blocco dei trasporti si aggiunge ad altre misure restrittive introdotte precedentemente, come la limitazione della ristorazione ai soli servizi di asporto e consegna e domicilio e il divieto di raduni e funzioni religiose. Nel distretto di Katmandu si concentrano 199 degli 855 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il paese. Secondo il bollettino odierno del ministero della Sanità, il totale dei contagi ha raggiunto 33.533 quello delle vittime 164, dopo i sette decessi di ieri. (Res)