Messico: coronavirus, paese parteciperà a test clinici vaccino italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre 560 mila casi di contagio complessivi registrati, il Messico è il terzo paese per numero di contagi in America Latina, dopo Brasile e Perù. Dal 1 giugno il paese ha dato il via al percorso per il ritorno a una "nuova normalità" dopo le serrate imposte dall'emergenza sanitaria. Per procedere alla riapertura, il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha istituito un sistema di misurazione del grado di emergenza con un semaforo a quattro colori: rosso, arancione, giallo e verde. Per ognuno di questi vengono indicate le linee guida rispetto a cinque diversi parametri: attività lavorative, attività in spazi pubblici all'aperto e al chiuso, attività per le persone a rischio, attività scolastiche e misure di salute pubblica e di lavoro. Queste ultime non variano per nessuno dei diversi colori del semaforo: tenersi a debita distanza e lavarsi frequentemente le mani. Quando il semaforo è in rosso sono permesse solo le attività economiche essenziali - una lista nota che va dalla farmaceutica alla filiera dell'agroalimentare all'energia - integrata per l'occasione dal comparto minerario, quello edile e quello dell'industria automotrice. (segue) (Mec)