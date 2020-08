Messico: coronavirus, paese parteciperà a test clinici vaccino italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando scatta l'arancione possono riaprire anche le attività economiche non essenziali, ma a un livello "ridotto", con parametri che verranno fissati entro fine mese. Via libera anche al rientro al lavoro per le persone appartenenti alle categorie cosiddette a rischio - come malati cronici e anziani -, ma con precise condizioni: andranno infatti previsti spazi esclusivi per i loro pasti e la possibilità di prevedere orari di lavoro ridotti. Si riaprono gli spazi pubblici all'aperto, ma con cautele che evitano occasioni di eccessivo affollamento. Nelle regioni per le quali il semaforo diventa giallo ripartiranno tutte le attività produttive, anche quelle non essenziali, senza limiti. Si riducono ulteriormente i limiti alle attività negli spazi pubblici all'aperto e si riapre con moderazione la frequentazione di spazi comuni al chiuso: chiese, musei, cinema e teatro, ristoranti. Al verde, cadono tutte le restrizioni - compreso il ritorno alle attività scolastiche - fermo restando, come detto, il paletto della "nuova normalità" necessaria per raffreddare la sempre possibile diffusione del virus: garantire spazi tra le persone e lavarsi con frequenza le mani. Il quadro delle situazioni di emergenza viene stabilito, stato per stato, ogni martedì. (Mec)