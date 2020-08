Fase 3: Gelmini, inerzia del governo sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi da Confesercenti, che sono "peraltro prevedibili per chi non vive sulla Luna, confermano che il Governo ha colpevolmente trascurato il settore del turismo e del commercio. Un’inerzia per la quale rischiamo di perdere qualcosa come 90mila imprese, con la conseguenza che centinaia di migliaia persone perderanno il lavoro. Potremo forse spiegare loro che per comprare il monopattino avranno lo sconto, ma sarà difficile che riescano a mettere insieme il pranzo con la cena". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Com)