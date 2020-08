Sanità: Zingaretti, a breve nel Lazio grande campagna per vaccino influenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, a margine della visita all'area all'interno dell' aeroporto di Fiumicino dove è possibile effettuare i test rapidi antigenici per i passeggeri che tornano da Paesi a rischio, relativamente all'accordo con la Regione Sardegna ha dichiarato: "Confermo che il Lazio tra qualche giorno aprirà la più grande campagna vaccinale per il vaccino influenzale. Abbiamo raddoppiato le dosi di vaccino per l'influenza stagionale - ha aggiunto - e inizieremo subito questa campagna, perché è importante eliminare dagli ospedali il più alto numero possibile di ricoveri inappropriati e soprattutto tutelare la vita delle persone con il vaccino stagionale. Io sono l'esempio fisico di chi ha avuto il Covid, me ne sono accorto presto perché avevo fatto il vaccino antinfluenzale". (Rer)