Usa: senatore Graham scuote dibattito elettorale, “governo straniero voleva finanziare la Clinton”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni di Lindsay Graham, senatore della Carolina del Sud e presidente della commissione Giustizia del Senato Usa, hanno reso ancor più incandescente la battaglia politica tra il presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, e lo sfidante democratico, Joe Biden. Dai documenti recentemente desecretati e consegnati alla commissione parlamentare proprio da Graham, è emerso che nel 2015 un “governo straniero” tentò d'influenzare l'esito delle elezioni presidenziali Usa, cercando di finanziare illegalmente la campagna elettorale di Hillary Clinton con "milioni di dollari". Ad affermarlo è lo stesso senatore Graham, precisando che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) avvertì i collaboratori della Clinton di quel tentativo, prima di chiedere l’autorizzazione ad avviare indagini nei confronti dei responsabili. Il caso riporta all’attenzione dell’opinione pubblica il tema delle ingerenze estere nella precedente campagna per le elezioni presidenziali. Quale sia il paese straniero, non è stato svelato dalla commissione Giustizia, ma molti, negli Usa, ricordano lo scandalo della filiale di Ginevra della banca Hsbc, dai cui conti, nel 2015, emersero bonifici per 81 milioni di dollari effettuati in favore della Clinton Foundation da diversi importanti personalità internazionali, tra cui Li Xiaolin, già vicepresidente dell'associazione governativa cinese per l'amicizia con i paesi stranieri, nonché figlia di Li Peng, il primo ministro che ordinò il massacro di piazza Tienanmen. (segue) (Nys)